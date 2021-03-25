وقع وزيرا البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار و الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الخميس بالمؤسسة الاستشفائية عاشور زيان بأولاد جلال على اتفاقية لربط المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية بالتدفق العالي للإنترنيت.



و أوضح وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، إبراهيم بومزار أن البرنامج المسطر للتنسيق بين الدوائر الوزارية يشمل ترقية التعاون بين الوزارتين ولاسيما من خلال هذه الاتفاقية لربط المستشفيات والمؤسسات الصحية بالتدفق العالي لتمكينها من التكنولوجيا التي تعمل على تطوير الصحة عن بعد ولاسيما في نقل المرضى و التشخيص عن بعد .



من جهته، أبرز وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أن الاتفاقيات والتنسيق بين الدوائر الوزارية ضمن العمل المشترك والزيارات المشتركة يعكس مدى التعاون لترقية العمل في كل قطاع للاستجابة لتطلعات المواطنين ولاسيما المرضى بالمؤسسات الاستشفائية.



كما حضر الوزيران مراسم استلام قطاع الصحة بأولاد جلال لسيارة إسعاف مجهزة قدمتها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.



وقد أكد وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أن هذه المبادرة ستشمل أيضا ولاية المغير و مناطق ظل، مشيرا إلى أن المال العام "يجب أن يستفيد منه المواطن" .



للتذكير، فقد تفقد الوزيران برفقة كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح خلال هذه الزيارة العديد من الهياكل التابعة لقطاعيهما بعاصمة الولاية و أخرى ببلدية سيدي خالد قبل ان يتوجهوا إلى ولاية المغير.