تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة فرجيوة ، مساء أمس الأربعاء، من توقيف سائق متهور، قام بدهس شرطي أثناء تأديته لمهامه على مستوى نقطة تنظيم حركة المرور بوسط المدينة.



وحسب بيان لخلية اتصال لأمن ولاية ميلة، فإن السائق المتهور، كان قد رفض الامتثال للتوقف في نقطة تنظيم حركة المرور، ليرفض الإمتثال للتوقف مرة ثانية في نقطة مراقبة، ويدهس شرطيا حاول إجباره على التوقف و يلوذ بالفرار بعد ذلك .



وحسب البيان ذاته فإن حالة الشرطي ضحية الحادثة جيدة و قد غادر المستشفى في وضع صحي مطمئن.