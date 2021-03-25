تأهل المنتخب المصري لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون العام المقبل، بعد تعادله مع مضيفه الكيني 1-1 ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات اليوم الخميس.



وافتتح المنتخب المصري باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثانية عن طريق محمد مجدي "أفشة"، وعادل لأصحاب الأرض عبد الله حسن في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء.



وأنهى المنتخب الكيني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه جونستون أموروا عقب ضربه نجم "الفراعنة" مصطفى محمد من دون كرة في الدقيقة الـ75.



وبهذا الفوز، رفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى 9 نقاط ورافق منتخب جزر القمر عن المجموعة السابعة إلى كأس الأمم الإفريقية قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، فيما ودع منتخبا كينيا وتوغو التصفيات، مهما كانت نتائجهما في الجولة الأخيرة.