تمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بميلة نهار اليوم، من مداهمة مخزنين غير مرخص لهما من مديرية التجارة، بمدينة شلغوم العيد.



العملية أسفرت عن حجز 22ألف لتر من زيت المائدة من علامة "سيفيتال"، و أكثر من 843 قنطار سكر من علامة "سيفيتال" إضافة إلى 112قنطار من مادة الزبدة من نوع لابال، و 7قناطير من اللوبيا ،إلى جانب مواد أخرى، كما أكد ذلك المقدم مولود مازاري المملف بالإعلام و الإتصال بالمحموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة .