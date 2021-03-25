- الدقيقة 51: تسديدة للمنتخب الزامبي تمر جانبية على مرمى موبلحي

- بداية الشوط الثاني وأول تغيير للمنتخب الوطني بدخول هلال سوداني وخروج رشيد غزال الذي تعرض لإصابة في آخر لحظات الشوط الأول

- نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف

- الدقيقة 44: بعد تمريرة رائعة من غزال، كاد بونجاح يسجل الثالث لولا خروج حارس المنافس

- الدقيقة 34: المنتخب الزامبي يقلص الفارق

- الدقيقة 33: ضربة جزاء للمنتخب الزامبي بعد تدخل بلعمري على مهاجم المنافس

الدقيقة 31: تسديدة خطيرة لمهاجم المنتخب الزامبي تمر فوق عارضة مرمى مبولحي

الدقيقة 27: عمل فردي من يوسف بلايلي لكن التسديدة ينقذها الحارس الزامبي

الدقيقة 25: هدف ثاني للمنتخب الوطني عن طريق إسلام سليماني بعد عمل مميز من رشيد غزال

الدقيقة 22: ركنية يستقبلها اللاعب الزامبي برأسية لكن تألق مبولحي جنب "الخضر" تلقي هدف التعادل

الدقيقة 18: هدف أول للمنتخب الوطني عن طريق رشيد غزال بعد عمل رائع من اسلام سليماني

- الدقيقة 16: مخالفة للمنتخب الزامبي على الجهة اليمنى من مرمى مبولحي شكلت خطرا على "الخضر"

- الدقيقة 13: أول محاولة للمنتخب الزامبي بعد انفراد المهاجم لكن خروج مبولحي فوت فرصة خطيرة للمحليين

- الدقيقة 12: ركنية للمنتخب الوطني نفذها بلايلي شكلت خطرا على مرمى الزامبيين

- الدقيقة 10: القائم يحرم "الخضر" من افتتاح باب التسجيل

- أرضية الميدان في حالة سيئة تعيق لاعبي الفريقين

- الدقيقة 4: أول محاولة في اللقاء بعد تسديدة عبيد من خارج منطقة الجزاء لم تمر بعيد عن مرمى المنافس

- انطلاق المقابلة

- المنتخب الوطني يخوض المقابلة بالقميص الأخضر الجديد

- التشكيلة الأساسية لـ"الخضر"

مبولحي، بن عيادة، عبد اللاوي، بلعمري، تاهرت، قديورة، عبيد، غزال، بلايلي، بونجاح، سليماني

- أجرى عناصر النخبة الوطنية تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بضع ساعات قبل بداية اللقاء، وجاءت جميع النتائج سلبية.

- ستقام المقابلة بالعاصمة الزامبية لوزاكا ضد المنتخب المحلي.

- يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، لقاء الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون مطلع السنة المقبلة.