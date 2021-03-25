حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على سلسلة المقابلات المتتالية دون هزيمة بعد عودته، اليوم الخميس، بالتعادل (3-3) من لوزاكا ضد نظيره الزامبي في إطار الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة مطلع السنة المقبلة في الكاميرون

وبهذا يصل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي إلى المقابلة 23 بدون هزيمة، حيث تعود آخر خسارة للمنتخب الوطني إلى 16 أكتوبر 2018 ضد منتخب البينين.

وبالعودة إلى أطوار المقابلة كان يمكن لزملاء بونجاح أن يحققوا نتيجة أفضل لولا حكم المواجهة الذي منح ضربتي جزاء قاسيتين ساهمتا في رجوع أصحاب الأرض في النتيجة، كما أن أرضية الميدان السيئة أعاقت "الخضر" ولم تسمح لهم بالاعتماد على التمريرات القصيرة مكتفين باستغلال الهجمات المرتدة.

رجل المقابلة من جانب "الخضر" كان المهاجم إسلام سليماني الذي سجل ثنائية وقدم تمريرة حاسمة لزميله رشيد غزال في الهدف الأول، حيث رفع ابن عين بنيان رصيده إلى 32 هدفا مع المنتخب الوطني مقتربا من صاحب الرقم القياسي عبد الحفيظ تاسفاوت (36 هدف).

ورفع المنتخب الوطني، الذي ضمن تأهله لـ"الكان" في الجولة الماضية، إلى النقطة 11 في الصدارة، كما ضمن المنتخب الزيمبابوي تأشيرة التأهل الثانية عن المجموعة برصيد 8 نقاط. في المقابل تتذيل زامبيا وبوتسوانا الترتيب بأربع نقاط وأقصيا رسميا من التأهل إلى العرس الإفريقي المقبل.

تفاصيل اللقاء:

- نهاية اللقاء بالتعادل ثلاثة أهداف في كل شبكة

الدقيقة 90: درفلو يعوض سليماني

- الدقيقة 89: كاد مدافع الخضر أيوب عبد اللاوي يسجل هدف في مرماه لولا القائم الأيسر لمرمى مبولحي

- الدقيقة 87: راية الحكم المساعد تحرم الزامبيين من الهدف الرابع

- الدقيقة 80: تعديل النتيجة للمنتخب الزامبي

- الدقيقة 78: ضربة جزاء ثانية للمنتخب الزامبي تسببت احتجاجان كبيرة لعناصر المنتخب الوطني

- الدقيقة 74: ركنية للمنتخب الزامبي كادت تتسبب في هدف التعادل

- الدقيقة 69: كاد حارس عرين "الخضر" رايس مبولحي يرتكب خطأ فادح لكن لحسن الحظ أن الحكم صفر مخالفة ضد المهاجم الزامبي

- الدقيقة 67: تغيير رابع للمنتخب الوطني بخروج بونجاح ودخول فريد بولاية

- الدقيقة 63: هجمة معاكسة للمنتخب الوطني، تصل الكرة لبونجاح الذي كاد يضيف الهدف الرابع

- الدقيقة 60: تغييرين للمنتخب الوطني بخروج مهدي عبيد وعدلان قديورة ودخول هاريس بلقبلة ورامز زروقي

- الدقيقة 55: سليماني يمنح التقدم من جديد لـ"الخضر" بعد تمريرة رائعة من بونجاح

الدقيقة 53: هدف التعادل للمنتخب الزامبي عن طريق رأسية محكمة

- الدقيقة 51: تسديدة للمنتخب الزامبي تمر جانبية على مرمى مبولحي

- بداية الشوط الثاني وأول تغيير للمنتخب الوطني بدخول هلال سوداني وخروج رشيد غزال الذي تعرض لإصابة في آخر لحظات الشوط الأول

- نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف

- الدقيقة 44: بعد تمريرة رائعة من غزال، كاد بونجاح يسجل الثالث لولا خروج حارس المنافس

- الدقيقة 34: المنتخب الزامبي يقلص الفارق

- الدقيقة 33: ضربة جزاء للمنتخب الزامبي بعد تدخل بلعمري على مهاجم المنافس

- الدقيقة 31: تسديدة خطيرة لمهاجم المنتخب الزامبي تمر فوق عارضة مرمى مبولحي

- الدقيقة 27: عمل فردي من يوسف بلايلي لكن التسديدة ينقذها الحارس الزامبي

- الدقيقة 25: هدف ثاني للمنتخب الوطني عن طريق إسلام سليماني بعد عمل مميز من رشيد غزال

- الدقيقة 22: ركنية يستقبلها اللاعب الزامبي برأسية لكن تألق مبولحي جنب "الخضر" تلقي هدف التعادل

- الدقيقة 18: هدف أول للمنتخب الوطني عن طريق رشيد غزال بعد عمل رائع من إسلام سليماني

- الدقيقة 16: مخالفة للمنتخب الزامبي على الجهة اليمنى من مرمى مبولحي شكلت خطرا على "الخضر"

- الدقيقة 13: أول محاولة للمنتخب الزامبي بعد انفراد المهاجم لكن خروج مبولحي فوت فرصة خطيرة للمحليين

- الدقيقة 12: ركنية للمنتخب الوطني نفذها بلايلي شكلت خطرا على مرمى الزامبيين

- الدقيقة 10: القائم يحرم "الخضر" من افتتاح باب التسجيل

- أرضية الميدان في حالة سيئة تعيق لاعبي الفريقين

- الدقيقة 4: أول محاولة في اللقاء بعد تسديدة عبيد من خارج منطقة الجزاء لم تمر بعيدة عن مرمى المنافس

- انطلاق المقابلة

- المنتخب الوطني يخوض المقابلة بالقميص الأخضر الجديد

- التشكيلة الأساسية لـ"الخضر"

مبولحي، بن عيادة، عبد اللاوي، بلعمري، تاهرت، قديورة، عبيد، غزال، بلايلي، بونجاح، سليماني

- أجرى عناصر النخبة الوطنية تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بضع ساعات قبل بداية اللقاء، وجاءت جميع النتائج سلبية.

- ستقام المقابلة بالعاصمة الزامبية لوزاكا ضد المنتخب المحلي.

- يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، لقاء الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون مطلع السنة المقبلة.