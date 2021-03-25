ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سفينة حاويات مملوكة للكيان الصهيوني كانت في طريقها إلى الهند، تعرضت للاستهداف بصاروخ إيراني في بحر العرب.

وقالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، إن "إيـران أطلقت صاروخا على سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل في بحر العرب".

وأوضحت أن "السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، وأثناء الرحلة عندما أبحرت السفينة في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ سبب لها أضرارا".

يذكر أنه في 28 فيفري، تم استهداف سفينة بملكية صهيونية في خليج عمان، واتهم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، إيران بالوقوف وراء الانفجار.