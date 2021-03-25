تم اليوم الخميس بميلانو في إيطاليا التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مجال استكشاف واستغلال المحروقات بين المجمع الوطني "سوناطراك" والشركة الإيطالية " إيني"، حسبما أفاد به بيان لمجمع سوناطراك.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال لقاء بين المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار والمدير العام لشركة " إيني"، أين تطرق الطرفان إلى جملة من المواضيع المتعلقة بتقدم المشاريع المشتركة وكذا سبل ووسائل توطيد الشراكة "التاريخية" بين المجمعين، حسب نفس المصدر.

كما وقع الطرفان، بالمناسبة، "اتفاقيات مهمة تشكل دون شك قفزة نوعية لتعزيز الشراكة بين الطرفين".

وتدخل الاتفاقية الأولى التي تم إمضاؤها في مسار عملية إبرام عقد جديد في مجال المحروقات، وهذا في إطار قانون المحروقات الجديد 19-13 حسب البيان، مشيرًا إلى أن هذا العقد يهدف إلى تجسيد "برنامج طموح" لإعادة بعث نشاطات الاستكشاف والتطوير بمنطقة جنوب حوض بركين، وكذا تطوير منطقة تجميع الغاز والنفط الخام من خلال استغلال المنشآت الصناعية الموجودة بالرقعة 405b.

أمّا الاتفاقية الثانية الموقعة، يضيف البيان، فتتمثل في مذكرة تفاهم تتعلق بإنتاج الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين والطاقات المتجددة، وهو المحور "الذي يأتي لتعزيز هذا التعاون بإعطائه بعدا متعدد التخصصات في مجال البحث والتطوير بهدف تكثيف الجهود للحد من انبعاث الكربون، مما يتيح الالتزام الكامل بالانتقال الطاقوي".

كما وقع مسؤولا الطرفين على اتفاق يحدد طرق وكيفيات التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات من خلال التعاون بين جامعة "إيني" والمعهد الجزائري للبترول، لتجسيد برامج تكوين في مجالات التنقيب عن النفط والتكنولوجيات الجديدة ذات الصلة بالانتقال الطاقوي.