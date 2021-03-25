أكدت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم الخميس، أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف البوركينابي حامد بيلام سيضيع مواجهة الداربي ضد الغريم مولودية الجزائر.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على الفايسبوك " نعلم أنصارنا أن رابطة كرة القدم المحترفة لم ترد بعد على مراسلاتنا المتعلقة بتأهيل لاعبنا حامد بيلام، ما يجبرنا على عدم إقحامه في مباراة الغد ضد مولودية الجزائر".

وتدخل المقابلة، المقررة غدا الجمعة على الساعة 20 و45 دقيقة بملعب عمر حمادي، في إطار الجولة 12 من الرابطة المحترفة الأولى، حيث تم تأجيلها بسبب انشغال العميد بالمنافسة الإفريقية.