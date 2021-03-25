حقق منتخب جزر القمر تأهلا تاريخيا إلى كأس الأمم الإفريقية المقررة مطلع السنة المقبلة في الكاميرون.

ويعتبر هذا التأهل الأول في تاريخ المنتخب العربي، وذلك إثر تعادله مع ضيفه منتخب التوغو سلبيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة السابعة من التصفيات.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده بهذا التعادل إلى 9 نقاط، متصدرا المجموعة مؤقتا قبل لقاء منتخب مصر (8 نقاط) ومضيفه الكيني، بينما رفع منتخب التوغو رصيده إلى نقطتين، في مؤخرة الترتيب.