وقع، بولاية أولاد جلال، وزيرا الصحة والسكان البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار اتفاقية إطار تشمل ربط كافة المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية بالانترنت ذات التدفق العالي والكشف عن ربط مراكز البريد بمناطق الظل بالطاقة الشمسية واتفاقية بين الوزارتين تسمح بمنح سيارة إسعاف لكل الولايات الجديدة.

خلال هذه الزيارة التي عرفت نزول ثلاث وزراء للولاية الجديدة أولاد جلال ويتعلق الأمر بوزير الصحة والسكان عبد الرحمان بن بوزيد وكاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار بطلب من الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي طلب نزول الطاقم الحكومي للولايات الجديدة العشر على حد تصريح عبد الرحمن بن بوزيد الذي وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى تصفية الدم وأمراض الكلى والمسالك البولية الذي تبرع به أحد أبناء مدينة أولاد جلال المقيمين بالخارج "حرزالله نوار".

وحسب وزير القطاع فإن الوزارة ستتكفل بعملية تجهيزه ليكون إضافة للمستشفى القديم عاشور زيان المنجز في سنة 1985 وبات يحتاج إلى دراسة وفق حاجة هذه الولاية الجديدة. وفي مدينة سيدي خالد استمع وزير الصحة إلى انشغالات ممثلين عن المجتمع المدني تتعلق بحال القطاع حيث طرح مطلب استقلالية الصحة الجوارية بهذه المدينة التي يقطنها 60 ألف ساكن والنقائص المسجلة في الطواقم الطبية ومعدات العمل وملف مشروع 60 سرير الذي مر عليه تسع سنوات دون أن تنطلق أشغاله وعرف عدة احتجاجات وأسال الكثير من الحبر.

و في رده وعد وزير القطاع بأن الأشغال ستنطلق في بداية جوان القادم لإنهاء حكاية المشروع الذي طاله في وقت سابق التجميد، ليكشف الوزير ابن مدينة أولاد جلال أنه كان يأمل في أن يخصص للمنطقة مستشفى 240 سرير ينجز مناصفة لمدينتي أولاد جلال وسيدي خالد اللتان تفصلهما سوى مسافة 7 كلم ليتسنى للحكومة تجهيزهما بأحدث المعدات والتجهيزات العصرية وضمان خدمات أفضل، لكن -يضيف البروفيسور بن بوزيد- المواطن بهذه الجهة لم يساعده ولم يتفهم الأمر وكل مدينة ترفض أن يكون المشروع مشتركا.

و بخصوص أطباء الأشعة قال المتحدث أن 75 بالمائة من المتخرجين يفضلون القطاع الخاص، مذكرا أن نسبة استغلال الأسرة بالمستشفيات تقارب 40 بالمائة فقط بما يعني أن هناك أريحية. وكان للوزيرين وقفة في عدة نقاط والملفت هو توقيع اتفاقية تسمح باستلام سيارة إسعاف مجهزة من وزارة البريد إلى كل الولايات الجديدة والبداية بأولاد جلال والمغير واتفاقية أخرى تشمل ربط كافة المستشفيات والمراكز الصحية بالأنترنت ذات التدفق العالي بهدف تسهيل عمل الأطقم الطبية وفتح إمكانية التواصل بين الأطباء وأقارب المرضى لمتابعة وضعهم الصحي. وكشف وزير البريد عن ربط مراكز البريد بمناطق الظل بالطاقة الشمسية في إطار اتفاق مع وزارة الطاقات المتجددة.