يواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استقباله لرؤساء الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني في إطار المشاورات التي يجريها لدراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد.

واستقبل الرئيس تبون بمقر الرئاسة، اليوم الخميس، وفد من تكتل المسار الجديد الذي تم تشكيله في الفترة الأخيرة.

وضم الوفد كل من منسق التكتل منذر بودن مرفوقا بالأعضاء مريم بلقاسمي، عبد الوهاب بلجلول، الساسي هاشم، عصام بحري ومنار فتني، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

كما استقبل رئيس الجمهورية الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة ورئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية نور الدين بحبوح –يضيف نفس البيان-.