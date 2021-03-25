احتلت البطولة الجزائرية لكرة القدم الترتيب الخامس من بين أفضل البطولات إفريقيا خلال العشرية الأخيرة من 2011 إلى 2020 حسب التصنيف الذي أصدره اليوم الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء.

وتقدمت البطولة التونسية على البطولة المصرية صاحبة المركز الثاني إفريقيا تليها البطولة المغربية صاحبة المركز الثالث إفريقيا ثم جنوب إفريقيا صاحبة المركز الرابع، تليها الجزائر في المركز الخامس .

وفي ما يلي الترتيب بين البطولات العالمية:

المراكز الخمسة الأولى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم : إسبانيا – إنقلترا – إيطاليا – ألمانيا – فرنسا

المراكز الخمسة الأولى لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم : البرازيل – الأرجنتين – كولومبيا – باراغواي – الإكواتور

المراكز الخمسة الأولى للاتحاد الأسيوي لكرة القدم : كوريا الجنوبية – السعودية – اليابان – الصين – إيران

المراكز الخمسة الأولى لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم : المكسيك – كوستاريكا – الولايات المتحدة الأمريكية – غواتيمالا – هندوراس

المراكز الخمسة الأولى لاتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم : نيوزيلندا – كاليدونيا الجديدة – تاهيتي.