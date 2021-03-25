تنظم دار نشر الجامعة الأمريكية، بالعاصمة المصرية، القاهرة، حفل توزيع جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2021 في دورتها الرابعة والعشرين، الأربعاء المقبل 31 مارس، ذلك عبر تطبيق التحاضر عن بعد، مع لجنة تحكيم الجائزة ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني.

وقد تم إعلان القائمة المرشحة لنيل الجائزة في فيفري الماضي، والتي تم اختيارها من ضمن 270 رواية تم ترشيحها من كل أنحاء العالم العربي ودول المهجر وضمت القائمة الروايات التالية: "اختفاء السيد لا أحد" للروائي أحمد طيباوي (الجزائر)، "في مدن الغبار" للروائية أمل رضوان (مصر)، "حصن الزيدي" للروائي الغربي عمران (اليمن)، "حي الدهشة" للروائية مها حسين (سوريا)، "حجر بيت خلْاف" للروائي محمد على إبراهيم (مصر)، "كحل وحبهان" للكاتب والروائي عمر طاهر (مصر).

وقدرت الجائزة بخمسة آلاف دولار وترجمة ونشر الرواية الفائزة للغة الإنجليزية وتوزيعها حول العالم ضمن مطبوعات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة للأدب والمسماة "هوبو".

وأسست دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة جائزة نجيب محفوظ للأدب في عام 1996 وتمنح الجائزة لأفضل رواية معاصرة باللغة العربية تم نشرها في العامين الماضيين، الرواية الفائزة يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم المكونة من خمسة حكام.