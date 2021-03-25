أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة ، نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها.

من جهة أخرى شددت الوزيرة على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية، بشكل فوري، مشددة على أن رفض أي مساس بسيادة ليبيا هو في صلب أساس إستراتيجية عمل الخارجية الليبية.