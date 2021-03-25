تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث، بعاصمة الولاية غليزان، من توقيف شخصين مختصين في السرقة بالكسر للواحق المركبات باستحضار مركبة ذات محرك، راح ضحيتهما 6 أشخاص مع استرجاع المسروقات.

واثر الشكاوى التي تلقتها ذات المصالح من الضحايا، مفادها تعرضهم إلى السرقة بالكسر من داخل مركباتهم المتوقفة، والتي طالت بطاريات وأجهزة راديو، على الفور باشرت ذات المصالح تحرياتها، وبمساعدة المواطنين تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه محاولا سرقة إحدى المركبات، مستعملا في عمليات السرقة مركبته من نوع "مازدا"، أين تم العثور بصندوقها الخلفي على ست بطاريات وجهاز راديو خاص بالسيارات، بالإضافة إلى مفاتيح يدوية كان يستعملها في عمليات السرقة، التحقيقات مع المشتبه فيه أفضت إلى توقيف شريكه الثاني في العملية، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة تم تفتيش مسكنيهما ليتم العثور بمسكن المشتبه فيه الرئيسي الأول على جهازي راديو خاصين بالسيارات .

تم إنجاز عدة ملفات إجراءات قضائية ضد السالفي الذكر، قدما بموجبه أمام العدالة عن تهمة سرقة لواحق المركبات بالكسر، باستحضار مركبة ذات محرك مع توافر ظرفي الليل والتعدد.