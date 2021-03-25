أمرت السلطات في موريتانيا ،اليوم الخميس ، بغلق مطار نواكشوط الدولي عقب استيلاء مسلح على طائرة خالية من الركاب، وتهديده بتفجيرها إذا اقتحمتها السلطات الأمنية.

وقالت صحيفة "صحراء ميديا" الموريتانية، اليوم الخميس إن الشخص غير معروف ولم تستطع السلطات أن تحدد هويته، مشيرة إلى أنه تحدث مع عناصر الأمن باللغة الإنجليزية، وهدد بتفجير الطائرة إذا ما حاولوا اقتحامها.

وقال المصدر، إن عناصر الأمن حتى الآن لم يتأكدوا ما إذا كان هذا الشخص يحمل أي مواد تمكنه من تنفيذ تهديده. وأضاف ذات المصدر، أن الشخص تقدم بطلب يدعو فيه الحكومة إلى "تعويضه"، دون معرفة طبيعة هذا التعويض ولا سببه.

وقال ذات المصدر إن قوات الأمن الموريتاني، سيطرت على شخص اقتحم طائرة متوقفة في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، صباح اليوم الخميس، فيما قالت مصادر من داخل المطار إن الشخص "سلم نفسه للأمن". وقالت المصادر لـ"صحراء ميديا" إنه لم تحدث عملية اقتحام وإنما سلم الرجل نفسه للأمن الموريتاني.