زغدود: فضّلنا عدم الضغط على اللاعبين
رياضة
25 مارس 2021 () - شاهر.ع
قال مدرب اتحاد الجزائر، منير زغدود أن التحضيرات التي قام بها فريقه من أجل مباراة الداربي أمام مولودية الجزائر، سهر ة اليوم بملعب عمر حمادي ببولوغين كانت عادية.
زغدود أكد في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي الاتحاد على الفايسبوك:" كباقي المواجهات حضرنا لهذه اللقاء ولم تكن هناك استعدادت خاصة ، فضّلنا عدم الضغط على اللاعبين، لأن مواجهة الداربي تجعل عناصر الفريق محفزة من تلقاء نفسها".
وختم حديثه عن المباراة: " نتمنى أن نكون في يومنا وفي المستوى الذي يسمح بإضافة ثلاث نقاط مهمة تجعلنا أحسن في الترتيب العام".