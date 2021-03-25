قال مدرب اتحاد الجزائر، منير زغدود أن التحضيرات التي قام بها فريقه من أجل مباراة الداربي أمام مولودية الجزائر، سهر ة اليوم بملعب عمر حمادي ببولوغين كانت عادية.

زغدود أكد في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي الاتحاد على الفايسبوك:" كباقي المواجهات حضرنا لهذه اللقاء ولم تكن هناك استعدادت خاصة ، فضّلنا عدم الضغط على اللاعبين، لأن مواجهة الداربي تجعل عناصر الفريق محفزة من تلقاء نفسها".

وختم حديثه عن المباراة: " نتمنى أن نكون في يومنا وفي المستوى الذي يسمح بإضافة ثلاث نقاط مهمة تجعلنا أحسن في الترتيب العام".