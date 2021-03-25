يسعى معظم الناس أن تصبح أسنانهم ناصعة البياض، وصحية، ليصبح مظهرهم مثاليا ولا يعانوا من وجع أو آلام الأسنان. ولكن في البداية علينا معرفة ما هي ترسبات الأسنان؟

يطلق مصطلح ترسبات الأسنان، على تلك الطبقة اللاصقة من البكتيريا، التي تتكون على الأسنان عندما تختلط البكتيريا في الفم بالأطعمة السكرية أو النشوية.

عندما ننظف فمنا وأسناننا، سواء بالفرشاة أو بالخيط، نتخلص من البلاك. ويمكن أن تؤدي اللويحات غير المراقبة إلى تسوس الأسنان، والتهاب اللثة وفقدان الأسنان وتسوسها، وتقوم فحوصات الأسنان المنتظمة بإزالة البلاك وحماية الأسنان.

خطورة ترسبات الأسنان

ويفسر خبراء طب الأسنان سبب خطورة ترسبات الأسنان تلك، بأن تلك البكتيريا الموجودة في البلاك هي التي تنتج الأحماض بعد الأكل أو الشرب، خاصة المنتجات السكرية والحليبية. وإذا تُركت هذه الأحماض دون علاج، فإنها يمكن أن تدمر مينا الأسنان وتسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة، وهو شكل من أشكال أمراض اللثة. وتساعد الطبيعة المتطفلة لهذه البكتيريا على تكوين طبقة البلاك تحت اللثة على جذور الأسنان وتحطيم العظام التي تدعم الأسنان، ويمكن أن تتصلب اللويحات غير المعالجة لتتحول إلى جير صعب الإزالة . ـ 1 روتين منتظم: اتبع روتينا مناسبا لنظافة الفم، نظف بالفرشاة بعد الاستيقاظ في الصباح وقبل الخلود إلى الفراش ليلا.

ـ 2 لطيف وثابت: تأكد من جلسة تنظيف بالفرشاة والخيط بشكل لطيف، ولكن ثابت. استخدم الخيط بين الأسنان مرة يوميا على الأقل لإزالة جزيئات الطعام والبكتيريا .

3- الطبيب: اسأل طبيبك عما إذا كان سيصف لك سائلا مضادا للبكتيريا، لشطف الفم لتقليل البكتيريا التي تسبب البلاك وأمراض اللثة.

4- ابتعد عن الصلب: لا تستخدم الفرشاة شديدة الصلابة، لأن الشعيرات قد تؤذي لثتك، ولا تستخدم الفرشاة شديدة النعومة.

5- استبدل: استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر، للتأكد من أن الشعيرات لا تزال فعالة، وأن تراكم البكتيريا على فرشاة الأسنان ضئيل للغاية.

6- كل 6 أشهر: حدد موعدا لزيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهر على الأقل، أو على النحو الموصى به من قبل طبيب الأسنان.