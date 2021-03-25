اتهم وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، القنوات الخاصة وبعض صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، بتأجيج الوضع ومحاولة النفخ في أزمة الزيت.

وقال رزيق في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة اليوم: أن أزمة زيت المائدة أخذت بعدا إعلاميا كبيرا في إطار خدمة "أجندات غير وطنية"، منتقدا سلوكات المواطن الذي يرضخ للإشاعات ويقتني المواد بالضعف لغرض تخزينها.

وأكد وزير التجارة، أن الأزمة لا علاقة لها بالوفرة بقدر ما هي إشكالية مضاربة واحتكار، مشيرا إلى "إن الإشكال المطروح هو أن أحد المتعاملين الذي لم يكن يطلب الدعم سابقا، أصبح يطلب الدعم لأول مرة، ويتعامل بالفاتورة.

وطمأن المتحدث أن احتياطي كبير على مستوى المصانع الستة، مؤكدا أن احتياط المواد الأولية للزيت، 94 ألف طن سيغطي الحاجيات إلى غاية نهاية جوان القادم.