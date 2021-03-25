ذكرت صحيفة ""Wall Street Journal أنّ الأمير هاري، حفيد الملكة اليزابيث، انضم إلى شركة "BetterUp" الناشئة في وادي "سيليكون" بمنصب مديرها الاستراتيجي، بعدما تخلّى عن دوره في العائلة الملكية البريطانية.

وتجمع شركة BetterUp بين خبراء تدريب على مستوى عالمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلوم السلوك، كي تساعد الناس في "عيش حياة أكثر جدوى ونشاطاً"، وفقاً لموقع الشركة على الأنترنت. وهي تتعاون مع الشركات لتحديد الموظفين المؤهّلين للاستفادة من التدريب و"تقدّم لكل منهم برنامج التطوير المناسب، كي يصبحوا موظفين أكثر استعداداً لرفع كفاءة العمل".

ودور هاري داخل الشركة يتمثل في تقديم معلومات عن إستراتيجية المنتج والنشاط الخيري للشركة، وهذا يعني أيضاً أنّه سيكون بمثابة واجهة عامة للشركة.