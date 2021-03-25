كشف موقع "Health with Elena Malysheva"، مجموعة من العادات السيّئة تؤثر سلباً في الجلد.

وأشار إلى أنّ أولى هذه العادات، هي عدم تنظيف بشرة الوجه قبل الخلود إلى النوم. لأنه في الليل تجري عملية تجدد الخلايا إذا كان الجلد نظيفاً تماماً، فالأوساخ والدهون والمكياج تسدّ المسامات الجلدية، ما يسبب ظهور حَبّ الشباب وجفاف الجلد.

والعادة الثانية، هي التدخين: إذ إنه يسبّب انخفاض تدفق الدم إلى الجلد، ما ينتج عنه عدم إمداد خلاياه بكمية كافية من الأوكسجين والمواد المغذية. وبسبب المواد السامّة الموجودة في السكائر، يفقد الجلد مرونته ومتانته.

ويمكن أن يسبب استخدام مستحضرات الحماية من أشعة الشمس مرّة واحدة في اليوم، مشكلات للجلد، ويجب استخدام هذه المستحضرات طوال مواسم السنة، وتجديدها قبل كل خروج من المنزل.

ويسبب الإفراط في تناول الحلويات انخفاض مرونة الجلد ونعومته، وتقلّ مقاومته لأشعة الشمس.

أمّا العادة السيّئة الأخيرة فتتمثل بعدم علاج حَبّ الشباب بصورة صحيحة، لأنّ الضغط عليها قد يؤدي إلى نشوء ندبة أو الإصابة بعدوى، لذلك، يجب معالجة حَبّ الشباب باستخدام مستحضرات طبية مثل بيروكسيد البنزويل وحامض ساليسيليك.