يواجه بداية من الساعة الثامنة من سهرة اليوم المنتخب الوطني، نظيره الزامبي بملعب "هيروز الوطني"، وذلك لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021.

وأكد الناخب الوطني جمال بماضي قبل المواجهة: "علينا أن نتمسك بالطموح، الظروف التي سنكون فيها خلال لقاء زامبيا جيدة لأنها تتعلق بسفرية إلى إفريقيا ومواجهة أمام منافس سيقاتل من أجل التأهل ناهيك عن وضعية الملعب، إنها ظروف سنصطدم بها، عند مواجهتنا لمنتخب بوركينافاسو هذا الصيف".

من جهته قال مدرب منتخب زامبيا "ميلوتان سيردوفيتش": "سندخل في مرحلة حاسمة من تصفيات الـ"كان"، في رصيدنا ثلاث نقاط ونحتل الصف الأخير، سنواجه أبطال إفريقيا، إنه امتحان صعب وحقيقي بالنسبة لنا وسنلعب كامل حظوظنا".

وأضاف: "مهمتنا ستكون صعبة أمام الجزائر، سأحاول أخذ الأمور الايجابية وجعلها كطاقة ايجابية للاعبين، نسعى للمحافظة على ثقتنا كاملة لتحقيق الأفضل".

ويحتل "الأفناك" المركز الأول بعشر نقاط متبوعا زيمبابوي بخمس نقاط، فيما تتواجد بوتسوانا ثالثا وزامببيا أخيرا بثلاث نقاط.