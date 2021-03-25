خفضت شركة "أسترازينيكا" فعالية لقاحها المضاد لكورونا إلى 76 بالمائة، في تحليل جديد لتجربتها في أمريكا، وهي نسبة تقل عن المعلنة هذا الأسبوع في تقرير واجه انتقادات لاستخدامه معلومات قديمة.

خفضت شركة "أسترازينيكا" فعالية لقاحها المضاد لكورونا إلى 76 بالمائة، في تحليل جديد لتجربتها في أمريكا، وهي نسبة تقل عن المعلنة هذا الأسبوع في تقرير واجه انتقادات لاستخدامه معلومات قديمة.

وكان مسؤولو صحة أمريكيون أنحوا علنا باللائمة هذا الأسبوع على شركة الأدوية لاستخدامها "معلومات قديمة" عندما قدرت أن اللقاح فعال بنسبة 79 بالمائة.

واستندت أحدث البيانات إلى 190 إصابة بين أكثر من 32400 مشارك في تجربة الولايات المتحدة والشيلي والبيرو، وكانت البيانات الأولية السابقة تشير إلى 141 إصابة حتى 17 فيفري.

ورغم ذلك أكد مين بانغالوس نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث الأدوية الحيوية وتطويرها في "استرازينيكا"، أن "التحليل الأساسي يؤكد أن لقاحنا لكوفيد-19 فعال للغاية بين البالغين".

وتأتي هذه البيانات لتؤكد تراجع "استرازينيكا" في المنافسة مع لقاحي "فايزر-بيونتك" و"موديرنا" اللذين سجلا نسبة فعالية تصل إلى نحو 95 بالمائة، ورغم ذلك يعتبر لقاح "استرازينيكا" حيويا في مواجهة انتشار كورونا، بسبب سهولة نقله وسعره الرخيص حيث أنه حصل على تصريح بالتسويق المشروط أو الاستخدام الطارئ في أكثر من 70 دولة.

وكانت أكثر من 12 دولة أوقفت استخدام لقاح "استرازينيكا" بشكل مؤقت هذا الشهر بعد تقارير تربط بينه وبين تجلط نادر في الدم لدى عدد من الأشخاص.