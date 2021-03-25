سجلت اليوم الخميس أربع هزات أرضية ارتدادية تراوحت شدتها بين 4.3 و3.1 و3.5 درجات على سلم ريشتر بولاية بجاية.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أنالهزة الأرضية الأولى الارتدادية سجلت في حود الساعة منتصف الليل وثلاثا وعشرين دقيقة ( 23:00)وبلغت قوتها 4.3 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركز ها حدد بـ 27 كم شمال شرق رأس كاربون ، بولاية بجاية .

وسجلت الهزة الأرضية الارتدادية الثانية عند الساعة الواحدة صباحا وواحد وثلاثين دقيقة (31:01) وبلغت شدتها 3.1 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركز الهزة بـ 21 كم شمال شرق رأس كاربون ، بنفس الولاية .

ووقعت الهزة الأرضية الارتدادية الثالثة في تمام الساعة الثالثة صباحا وسبعا وثلاثين دقيقة (37:03) وبلغت شدتها 4.3 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركز ها بـ 27 كم شمال شرق رأس كاربون، بذات الولاية .

أما الهزة الإرتدادية الثانثة فقد سجلت في الساعة الثامنة صباحا وثلاثا وخمسين دقيقة (53:08) و بلغت قوتها 3.5 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركز ها بـ 29 كم شمال شرق رأس كاربون ، بولاية بجاية .