كشف وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، أنه سيتم عودة توزيع المياه بشكل عادي بالعاصمة غدا الخميس وهذا بعد انتهاء اشغال صيانة محطة الحامة.



وفي تصريح للتلفزيون العمومي، قال الوزير أن استراتيجية قطاع الموارد المائية تعتمد على انشاء محطات لتحلية مياه البحر وترك المياه السطحية للفلاحة.



وفيما بخص الجزائرية للمياه والتي تعرف صعوبات مالية، قال الوزير أنه سيتم دمجها مع الديوان الوطني للتطهير.



وعن مشكل صعود المياه بالولايات الجنوبية كشف الوزير أنه سيتم حله من خلال انشاء محطات تطهير للقضاء نهائيا على هده الظاهرة.