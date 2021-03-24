خرجت حشود من منكوبي حي الخربة بميلة نهار اليوم ، في مسيرة سلمية كبيرة، جاب خلالها المحتجون الشوارع الرئيسية لمدينة ميلة ووقفوا أمام مقرات السلطات كالبلدية والدائرة و الولاية، مطالبين بالتكفل بهم والتعجيل بالتعويضات وإعلان نتائج الخبرة، للعودة الى الحي أو الرحيل نحو وجهات أخرى.



و طالب المحتجون السلطات العليا للبلاد بالتدخل لإنهاء ما بقي عالقا، مؤكدين أن الكثير من العائلات لا زالت تبيت في العراء أو تائهة لم تجد لها حلا، خاصة في ظل غياب التعويضات الخاصة بالكراء .



والي ميلة عبد الوهاب مولاي و في لقاء جمعه بالخبر، أوضح للمنكوبين أن مصالحه و بالتنسيق مع وزارة الداخلية يبذلون قصارى جهودهم من أجل إكمال كل ما تعلق بهذا الملف، مطمئنا المنكوبين بالقول "أطمئن جميع المتضررين بأني سأسهر ليل نهار على التكفل بكل الملفات، ولن يبقى أي ملف دون معالجة "و تعهد الوالي في نداء وجهه للمواطنين بأنه لن يتخلى عن أي متضرر إلى اخر لحظة.



