أيدت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، الذي أصدرته محكمة الحراش الابتدائية في حق الناطق الرسمي باسم حزب العمال جلول جودي، بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، حسب ما علم لدى مصدر قضائي.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2019، حيث اتهم النائب السابق عن حزب العمال لعبيدي بـ"تضارب المصالح" في إدارتها لوزارة الثقافة من خلال تصريحات أدلى بها لجريدة "ليبيرتي" الناطقة بالفرنسية بتاريخ 8 ماي من نفس السنة.

وعلى إثر ذلك، قدمت لعبيدي شكوى وتمت إدانة جودي في 22 أكتوبر 2019 من قبل محكمة الحراش.

وعقب هذا الحكم، استأنف جودي هذه الادانة.

وذكر نفس المصدر أن وزيرة الثقافة السابقة قد قدمت أيضا شكوى بخصوص "التشهير" لنفس الموضوع في سنة 2015 ضد الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وأعيد تقديم هذه الشكوى في ماي 2019 وهي قيد التحقيق حاليا.