ينتظر أن تنطلق أشغال مشروع إنجاز ملعب العاب القوى بالزبوجة بالشلف خلال الأسبوع المقبل, حسبما أعلن عنه مساء اليوم الأربعاء وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي.

وصرح وزير الشباب والرياضة لدى معاينته مشروع ملعب ألعاب القوى ببلدية الزبوجة (35 كلم شمال شرق الشلف) في إطار زيارة عمل وتفقد لقطاعه بالشلف, أن "إعادة إنطلاق أشغال هذا المشروع الذي توقف منذ سنة 2015 سيكون في غضون الأسبوع المقبل".



واسترسل قائلا: " نحن اليوم هنا لحل مشكل توقف الأشغال بهذا المرفق الهام لاسيما بالنسبة لرياضة ألعاب القوى (..) قرار إعادة بعث أشغال الإنجاز تم اتخاذه وسيتم خلال هذا الأسبوع إجتماع جميع الأطراف المعنية لدراسة مختلف الجوانب التقنية والإدارية للإنطلاق فيه, مع إعطاء الأولوية لإنجاز مضمار ألعاب القوى كمرحلة أولى على أن تتبع بقية الحصص تدريجيا".

وبخصوص تغيير أرضية هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يقدر بأزيد من 200 مليون دينار, أكد المسؤول عن قطاع الشباب والرياضة أنه تم الاتفاق على إعادة بعث أشغال الإنجاز بالموقع الحالي للمشروع, أي على بعد 6 كلم عن مركز بلدية الزبوجة.



وأكد سيد علي خالدي على ضرورة أن يراعى خلال أشغال الإنجاز "المقاييس العالمية المعمول بها في مجال ألعاب القوى", بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المشروع واستقطاب المواهب الرياضية المحلية والوطنية.