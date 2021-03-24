حقق المنتخب التركي فوزا عريضا على نظيره الهولندي 4-2 وذلك بفضل القائد والمهاجم براق يلماز الذي سجل ثلاثية تاريخية هي الاولى له على الصعيد الدولي، في مستهل مشواره ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية لكرة القدم المؤهلة لمونديال قطر 2022 الأربعاء.

وسجل مهاجم ليل الفرنسي يلماز ابن الـ 35 عاما، ثلاثيته في الدقائق 15 و34 من ركلة جزاء و81، فيما أضاف مهاجم ميلان الإيطالي هاكان تشالهان أوغلو الرابع (46).

وسجلت هولندا هدفين في غضون دقيقة عبر البديل مهاجم أياكس امستردام دايفي كلاسن (75) والبديل الآخر مهاجم إشبيلية الاسباني لوك دي يونغ (76).

وبعد حلولها وراء إيطاليا في دوري الأمم، استهلت هولندا الغائبة عن مونديال 2018، مشوارها بأسوأ طريقة ممكنة أمام مضيفتها التي أظهرت فعالية تهديفية أمام دفاع برتقالي مشتت.