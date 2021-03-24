أجريت، اليوم، للطفلة اصالة بن عمار(7 سنوات) بعد مرور أسبوع على سفرها إلى إحدى مستشفيات العاصمة التركية اسطنبول، فحوصات معمقة وأشعة على عمودها الفقري.

وأكد البروفيسور Ahmet Alanay التركي الذي أجرى لها عمليتين جراحيتين، منذ ثلاثة أشهر، رفقة طاقمه الطبي على مستوى العمود الفقري بسبب معاناتها منذ ولادتها باعوجاج الظهر أو ما يطلق عليه إسم داء السكولوليوز، أن حالتها الصحية جيدة ،وأن فترة التأهيل الحركي كانت ناجحة، حسب ما أكده فضيل، والد أصالة في اتصال هاتفي مع "الخبر" ،مضيفا أن ابنته حظيت برعاية طبية كبيرة على مستوى مستشفى "ايجيبادام"، الواقع بالعاصمة اسطمبول الذي تمكنت أصالة من الدخول إليه للعلاج بفضل تبرعات المواطنين، منذ إجراءها للعملية الجراحية.

ومن المنتظر أن يتم في الأيام القليلة القادمة تحديد موعد آخر لنزع الجهاز الحديدي المثبت على رأسها وعمودها الفقري، الذي عاد إلى حالته الطبيعية، وباتت أصالة قادرة على المشي والسير بصفة طبيعية وهي التي حرمت منها منذ أن جاءت إلى الدنيا سنة 2015 ببلدية وامري ولاية المدية.