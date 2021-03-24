أظهرت حقنة "كوفيد-19" صنعتها شركة الأدوية البيولوجية الألمانية CureVac، حماية كاملة ضد متغير فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، وفقا لنتائج دراسة أجريت على الفئران.

وقال الباحثون إن الفئران المصابة بفيروس "كوفيد"، التي طُعّمت، أظهرت "استجابات قوية للأجسام المضادة" وطوّرت حماية كاملة ضد الفيروس، بمعدل بقاء 100٪.

وجرى تعريض الحيوانات عمدا لسلالة "كوفيد" B.1.351 - المعروفة باسم المتغيّر الجنوب إفريقي - بالإضافة إلى الشكل الأصلي للفيروس كجزء من دراسة عدوى ما قبل السريرية.

وأعطى باحثون ألمان الفئران جرعتين من لقاح CureVac القائم على الرنا المرسال، بفارق 28 يوما، ووجدوا أنه "فعال" يمنع ويقلل من تكاثر الفيروس في الحيوانات.

واستخدمت الدراسة، التي نُشرت بصيغة ما قبل الطباعة، الفئران المعدلة وراثيا ACE2، وهي شائعة في أبحاث لقاح "كوفيد-19"، لأنها تظهر استجابات مماثلة للإنسان عند الإصابة بالفيروس.

وقال كبير المسؤولين العلميين في CureVac، إيغور سبلاوسكي، إن خطر الإصابة بمتغيرات فيروسات التاجية مثل B.1.351، تشكل تهديدا كبيرا لجهود التحصين العالمية.

وقال: "على حد علمنا، هذه هي أول دراسة تحد في نموذج فأر محور وراثيا لمرض خطير، يظهر حماية كاملة ضد أحد أنواع الفيروسات الأكثر تهديدا".