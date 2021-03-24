أجرى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الأربعاء، زيارة عمل الى جمهورية الكاميرون بدعوة من نظيره الكاميروني، لوجون مبالا مبالا، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و اوضح ذات البيان، انه "تلبية لدعوة نظيره الكاميروني، السيد لوجون مبالا مبالا، قام وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، يوم 24 مارس 2021، بزيارة عمل الى جمهورية الكاميرون".

و اضاف ذات المصدر، ان "السيد بوقدوم قد استقبل مطولا من قبل الرئيس بول بيا، حيث نقل اليه التحيات الاخوية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، و كذا رسالته المتعلقة بالإرادة في تعزيز العلاقات الثنائية وتدعيم تقاليد التشاور حول المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما اشار البيان ذاته، الى ان الوزير بوقدوم، قد اجرى من جانب اخر، محادثات مع نظيره الكاميروني، لوجون مبالا مبالا، حول وضعية العلاقات الثنائية و افاق تعزيزها، و بهذه المناسبة وقع الوزيران، مذكرة تفاهم من اجل تعزيز المشاورات السياسية بين البلدين.

و خلص المصدر في الأخير، الى ان "المحادثات قد تناولت كذلك، الاوضاع السائدة في ليبيا والصحراء الغربية ومالي ومنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد وافريقيا الوسطى، حيث أكد الوزيران، على ضرورة تكثيف الجهود من اجل ترقية الحلول الإفريقية لمشاكل افريقيا.