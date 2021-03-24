أوردت مصادر اعلامية اسبانية، أن الهولندي رونالد كومان مدرب يرشلونة يكون قد قرر التخلي عن نصف فريقه والاعتماد بشكل شبه كامل على الشباب وبناء فريق للمستقبل.

وحسب المصادر، فإن البرسا وضع على قائمة المغادرين في الميركاتو الصيفي كلا من: البرازيلي فيليبي كوتينيو، والحارس البرازيلي نيتو، والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، والدانماركي مارتين براثويت، والبوسني ميراليم بيانيتش، والبرازيلي ماثيوس بيريرا.

كما نقلت صحيفة "ديلي ستار" (Daily Star) البريطانية أن البرسا مستعد للتخلي عن كوتينيو في الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل نحو 40 مليون يورو فقط. أما بالنسبة لبيانتيتش فيبدو أن علاقته مع كومان ليست جيدة وتدهورت عندما صرح اللاعب البوسني لإحدى الصحف الإيطالية أنه لا يحظى بدقائق لعب كثيرة، ليأتيه الجواب من كومان بأن هذا الموضوع يُحلّ داخل أسوار النادي وليس عبر الإعلام، ولهذا وُضع على قائمة المغادرين.

وفضلًا عن الأسماء التي ذكرت، هناك المدافع الفرنسي جان كلير توديبو المعار لفريق نيس، والذي لا يرغب بالعودة إلى برشلونة، ويأمل أن يُفعل الفريق الفرنسي خيار الشراء في عقد الإعارة مقابل 8 ملايين يورو إضافة إلى 7 ملايين كمتغيرات.