درست الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإعفاء عمليات بيع الشعير والذرة والمواد والـمنتجات الموجهة لتغذية الـمواشي والدواجن من الرسم على القيمة المضافة.

وجاء في بيان للوزارة الأولى عقب اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد بتقنية التحاضر عن بعد أنه تم الاستماع إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا الـمواد والـمنتجات الـموجهة لتغذية الـمواشي والدواجن.

وحسب نفس البيان فإن هذا المشروع ينص على "توسيع نطاق الإعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة إلى عمليات بيع الشعير والذرة، وكذا الـمواد والـمنتجات الـمعدة لتغذية الـمواشي والدواجن، مما سيؤدي إلى تخفيض سعر استهلاك هذه الـمنتجات بفضل الدعم الجبائي للدولة".

كما يهدف هذا المشروع إلى تعديل قائمة البنود الفرعية للتعريفات الجمركية للـمنتجات الـمنصوص عليها في الـمادة 38 من قانون الـمالية لسنة 2021، إضافة إلى لامركزية إجراء تنفيذ الإعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة على مستوى الـمصالح الفلاحية الولائية، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من الـمواطن –يضيف البيان-.