ساهم اللاعب الجزائري الطيب مزياني في فوز فريق النجم الساحلي على ضيفه النادي البنزرتي (4-0)، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة عشرة من البطولة التونسية لكرة القدم.

وتقدم النجم الساحلي عن طريق الجزائري الطيب مزياني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يضيف ياسين العمري الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 53 .

وفي الدقيقة 59 سجل أيمن الصفاقسي الهدف الثالث للنجم الساحلي، قبل أن يختتم رباعية فريقه في الدقيقة 61 من المباراة.

هذا الهدف هو الخامس للمهاجم الجزائري في أربع مباريات منذ التحاقه بالنجم الساحلي، قادما إليه من الترجي الرياضي.

وبذلك رفع النجم الساحلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف الترجي المتصدر، فيما تجمد رصيد البنزرتي عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.