أفادت مصادر مقربة من مجلس إدارة الشركة الرياضية لفريق شبيبة القبائل أن شريف ملال رئيس مجلس الإدارة رفع دعوتين قضائيتين لدى محكمة تيزي وزو، الأولى استعجالية والأخرى لدى قسم الجنح بذات المحكمة في حق رئيس النادي الهاوي والمساهمين في الشركة الرياضية لشبيبة القبائل الذين عقدوا جمعية عامة الأحد المنصرم والتي وصفها بغير الشرعية.

وبرر نفس المصدر أنه من بين أسباب اعتبار أشغال هذه الجمعية العامة لمساهمي شركة فريق شبيبة القبائل غير قانونية هو مضمون المادة الـ27 من القانون الأساسي الذي جاء فيها "يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة .... يرأس السيد كانا رشيد، المعين مقدما في حالة غياب الرئيس أو حصول مانع له .... في حالة غياب أو حصول مانع لهذا الأخير تنتخب الجمعية العامة بنفسها رئيسها من بين القائمين بالإدارة"، ذالك ما لم يحدث حسب ذات المصادر.

من جهة أخرى، أصدر شريف ملال إشعارا للموثقين والإدارات العمومية والهيئات القضائية بعدم إعداد أي وثيقة سواء كانت إدارية أو قضائية أو محضر اجتماع لفائدة النادي الهاوي لشبيبة القبائل أو المساهمين في الشركة الذين يتقمصون صفة الشخصية المعنوية للشركة الرياضية لأنها ستلغى وغير مؤسسة لكونها تعترض مع القانون الأساسي للشركة والقانون التجاري.

وحسب الوثيقة نفسها فإن كل استعمال لوثائق تلزم الشركة الرياضية لفريق شبيبة القبائل يعرض صاحبها لمتابعات قضائية.