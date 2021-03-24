حجزت اليوم، مصالح أمن دائرة بواسماعيل في تيبازة أزيد من 3000 لتر من زيت المائدة بمستودع أحد التجار بحي الباليلي بأعالي بواسماعيل، ليتم تحرير محضر تحرير محضر ممارسات تدليسية وحيازة منتوج بغرض الرفع في الأسعار.

العملية بحسب مصدر أمني جاءت بناءا على معلومات وردت مصالح أمن دائرة بواسماعيل تفيد بوجود مخزن يحتوي على زيت المائدة المدعم، حيث تنقلت فرقة من مديرية التجارة مرفوقة بعناصر أمن دائرة بواسماعيل إلى المستودع المتواجد بحي الباليلي بأعالي بواسماعيل أين تم حجز 3100 لتر من زيت المائدة داخل 1592 قارورة ذات سعة 5 لتر و1 لتر.

وفور ذلك تم حجز الكمية وتحرير محضر ممارسات تدليسية وحيازة منتوج بغرض الرفع في الأسعار، وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، كما تحرير المخالفة وتحويل الملف على العدالة.