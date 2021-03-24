تنطلق مباراة "الداربي" العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، المقررة يوم الجمعة المقبل، على الساعة (20:45) بدلا من 20:30 بملعب "عمر حمادي" ببولوغين (الجزائر)، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, حسبما أعلنت عنه اليوم الأربعاء الرابطة المحترفة على موقعها الرسمي.

وكان مقررا أن تنطلق هذه المقابلة ابتداء من (16:00 سا) لتقوم الرابطة بتأجيلها إلى الثامنة والنصف ليلا، دون أن تكشف عن سبب هذا التغيير. قبل أن تعلن اليوم الأربعاء عن تأخير المواجهة إلى 20:45 سا، عقب طلب التلفزيون العمومي الجزائري، المالك الحصري لحقوق البث للسماح للجمهور من متابعة أطوار الداربي العاصمي.

ومعلوم أن مباراة "الداربي" كانت مبرمجة بتاريخ 7 فيفري الفارط، لتؤجل إلى تاريخ لاحق، بطلب من إدارة "المولودية" إلى نظيرتها من "الاتحاد"، بهدف التحضير في أحسن الظروف لمباراة الزمالك ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا، عن المجموعة الرابعة والتي انتهت بالتعادل (0-0).