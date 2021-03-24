أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن إعفاء المتقاعدين وذوي الحقوق من تقديم بعض الوثائق في إطار استراتيجية مسطرة لرقمنة القطاع ومحاربة البيروقراطية.

وحسب بيان للوزارة نشر على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" فإنه سيتم إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا و/ أو شهادة عدم انتساب CNAS للمؤمن له اجتماعيا والزوجة للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المباشر.

كما أضافت الوزراة أنه ستم إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا و/ أو شهادة عدم انتساب CNAS لذوي الحقوق للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المنقول، وإعفاء أبناء الشهداء الأجراء وغير الأجراء من تقديم شهادة ابن الشهيد للاستفادة من معاش أو منحة تقاعد.

وأخيرا سيتم إعفاء الأبناء الذكور المعاقين الذين بلغوا سن الرشد من تقديم نسخة من بطاقة المعاق للاستفادة من معاش التقاعد المنقول.