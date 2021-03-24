حجزت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض، أمس، 45 قنطارا من القمح اللين بدون فواتير مع الغش والتدليس وتحويل وجهتها.

وقد تمت العملية بناءا على معلومات مفادها وجود كمية من القمح اللين موجهة للاستهلاك البشري لدى صاحب مطحنة ومحل بيع مواد تغذية الأنعام بأحد أحياء مدينة البيض، يقوم بتحويل وجهتها إلى تغذية الأنعام، فضلا عن انعدام الفواتير .

وبالتنسيق مع مديرية التجارة تمت مراقبة المحل التجاري وحجز البضاعة وتحويلها إلى مديرية أملاك الدولة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي ضد المخالف وإشعار النيابة المختصة.