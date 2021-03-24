عاد شباب بلوزداد إلى سكة الانتصارات بعدما أطاح اليوم الأربعاء بمضيفه أولمبي الشلف على ملعب محمد بومزراق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف اللقاء المتأخر عن الجولة 12 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كل من دراوي (د17)، نساخ (د41) وبلحول (د72) للشباب فيما سجل هدف الأولمبي الوحيد بن زازة في الدقيقة 52.

وكان حامل لقب الموسم الماضي قد دخل في دوامة من المشاكل وصلت إلى حد اعتداء بعض الأنصار على المدير العام للنادي شرف الدين عمارة، بعدما دخل زملاء سعيود في دوامة من النتائج السلبية وفشله في تحقيق الانتصار في 9 لقاءات متتالية في كل المنافسات.

على مستوى جدول الترتيب يصبح نادي العقيبة في المركز العاشر بـ25 نقطة وبناقص 5 لقاءات، فيما يحتل الشلفاوة المركز 13 بـ20 نقطة وبناقص مقابلة.