أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس الثلاثاء، أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إعادة فتح السفارة الفرنسية لدى ليبيا يوم الاثنين القادم.

وقال المنفي، في مؤتمر صحفي مع الرئيس ماكرون ونائبه موسى الكوني من باريس أمس، إنهم اتفقوا أيضا مع الرئيس الفرنسي على "دعم الاستقرار في ليبيا لضمان الوصول للانتخابات نهاية العام الحالي".

من جهته، أضاف النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني أن زيارتهم لباريس بحثت ملف حدود ليبيا البرية لمراقبة تدفقات الهجرة ومكافحة الجريمة والإرهاب.

و أعرب ماكرون عن "دعم فرنسا للسلطات الليبية الموحدة التي ولدت بناء على العملية السياسية"، مشيرا إلى أن دعمهم "ليس دعما شكليا ولكنه دعم كامل".

وأضاف "للشعب الحق في بلد مستقر ذي سيادةن وأن يستعيدوا حقوقهم أي ثمرة مواردهم وثرواتهم".

وأفاد الرئيس الفرنسي بأن الأولوية هي المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار "وهو ما ندعمه كليا وأيضا لابد من توحيد كل القوى السياسية الليبية حتى الوصول إلى مرحلة الانتخابات في ديسمبر".

كما أكد على "ضرورة توحيد كل القوى المسلحة التي ستكون في خدمة هذا الانتقال وهذه هي الأجندة الأساسية وهي أجندة توحيد لكل الهياكل الاقتصادية والمالية".

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد وصل أمس إلى فرنسا في أول زيارة خارجية له منذ توليه مهامه.