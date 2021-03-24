نجحت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة ومفتشية البيطرة في حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء (لحم الدجاج، أحشاء الدجاج، الديك الرومي، أفخاذ الديك الرومي و سكالوب)، مع حجز كمية أخرى من لحم البقر ومادة الرشتة، قدر وزنها إجمالا بـ 5.614 كلغ (أي كمية قاربت الستة أطنان).

وكشفت مصادر الخبر أن عملية الحجز هذه جاءت بعد حملة واسعة مست أماكن التخزين وغرف التبريد لمكافحة جميع الممارسات التجارية غير الشرعية، ومراقبة مدى الإلتزام بشروط النظافة وحفظ السلع، ليتم العثور على كميات اللحم هذه على مستوى مخزن لأحد الخواص تبين أنه لا يحوز على السجل التجاري القار لممارسة نشاطه التجاري هذا، مع تسجيل مخالفات تمثلت في عدم احترام شروط التخزين (الحفظ والنظافة)، كما تبين أن البضاعة مجهولة المصدر.

و أضاف ذات المصدر أن هذه العمليات تأتي في إطار برنامج عمل موسع ومشترك، تزامنا وظاهرة إرتفاع الأسعار في بعض المواد الإستهلاكية.