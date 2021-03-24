تعديل في رزنامة إختبارات الفصل الثاني
أخبار الوطن
24 مارس 2021 () - إسلام.ب
أعلنت وزارة التربية الوطنية في تعليمة إلى مديري التربية عن تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثاني وأعمال نهاية السنة الدراسية 2021/2020.
وحسب نفس التعليمة فإن هذا التعديل سيشمل المراحل التعليمية الثلاث على النحو التالي:
مرحلة التعليم الابتدائي:
الخامسة ابتدائي: ابتداء من 16 ماي 2021
الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة ابتدائي: ابتداء من 23 ماي 2021
مرحلة التعليم المتوسط:
السنة الرابعة: ابتداء من 25 ماي 2021
الأولى، الثانية والثالثة: ابتداء من 30 ماي 2021
مرحلة التعليم الثانوي:
الثالثة ثانوي: ابتداء من 23 ماي 2021
الأولى والثانية ثانوي: ابتداء من 30 ماي 2021