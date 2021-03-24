أعلنت وزارة التربية الوطنية في تعليمة إلى مديري التربية عن تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثاني وأعمال نهاية السنة الدراسية 2021/2020.

وحسب نفس التعليمة فإن هذا التعديل سيشمل المراحل التعليمية الثلاث على النحو التالي:

مرحلة التعليم الابتدائي:

الخامسة ابتدائي: ابتداء من 16 ماي 2021

الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة ابتدائي: ابتداء من 23 ماي 2021

مرحلة التعليم المتوسط:

السنة الرابعة: ابتداء من 25 ماي 2021

الأولى، الثانية والثالثة: ابتداء من 30 ماي 2021

مرحلة التعليم الثانوي:

الثالثة ثانوي: ابتداء من 23 ماي 2021

الأولى والثانية ثانوي: ابتداء من 30 ماي 2021