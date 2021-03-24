سجلت الجزائر 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما كشفت عنه اليوم الأربعاء، اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة في الجزائر.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 116.438 حالة.

كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3069 وفاة.

و أضاف الدكتور جمال فورار تسجيل 84 حالة تعافي من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس إلى 81065 حالة.

فيما يتواجد 9 مرضى، بمصلحة العناية المركزة.

فيما يخص توزيع الإصابات على الولايات، أفاد الدكتور فورار أن 26 ولاية لم تسجل أي حالة جديدة، 21 ولاية سجلت بين 1 إلى 9 حالات، بينما ما سجلت ولاية واحدة أزيد من 10 حالات.