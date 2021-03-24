أعلن مدرب مولودية سعيدة ، الهاشمي غويلم إستقالته من تدريب النادي بسبب ظروف العمل الصعبة التي لم تعد ملائمة على حد تعبيره.

وفي اتصال بـ "الخبر" قال المدرب: " قررت الإستقالة ، بسبب ظروف العمل التي لم تعد ملائمة و الإضرابات المتتالية للاعبين بسبب مستحقاتهم، ناهيك عدم تأهيل نصف التعداد".

وأضاف " الإدارة غائبة تماما، لا يوجد أي إتصال من طرفها ولا تقوم حتى بالرّد على المكالمات".

المتحدث ذاته واصل القول: " حققنا نتائج جيدة مع بداية الموسم، لكن قاموا بتكسير الفريق والعمل الذي نقوم به..10 أيام دون تدريبات، لقد حذرت الإدارة مع البداية من تفاقم الأمر، كان بوّدي المحافظة على المجموعة الثانية من اللاعبين الشبان الذين قمنا بتحضيرهم لخوص الللقاءات ".

وختم كلامه :" أنا جد مستاء من الإدارة الحالية، أحملها كامل المسؤولية في ما يحدث للفريق، كنت أتمنى بناء فريق قوي يليق بجماهيره وتاريخ المنطقة، لكن الأمر يفوق طاقتي"

