تم اعتماد اتفاقية التسليم المتبادل للمطلوبين للعدالة بين فرنسا والجزائر رسميا، حسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية.

وحسب ذات المصدر، فقد تم التوقيع على الاتفاقية في إطار "عصرنة" اتفاقياتهما القضائية بتاريخ 27 جانفي 2019.

وتحلّ الاتفاقية الجديدة محل اتفاقية سابقة تعود للعام 1964، وتأتي استكمالا لاتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي الموقّعة في باريس في أكتوبر 2016، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من ماي 2018.