سجلت الشرطة القضائية بالعاصمة (18022) قضية في مجال الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتم توقيف (19789) مشتبه فيهم، خلال سنة 2020، حسب بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح بيان لذات المصالح أنه، خلال سنة 2020 حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر، أزيد من (721) كغ من المخدرات و(371553) من المؤثرات العقلية، في (18022) قضية في مجال الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم معالجة (18007) قضية أي ما يعادل نسبة (99.92%)، مع توقيف (19789) مشتبه فيهم، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وذلك حسب الحصيلة السنوية لنشاطات المصلحة الولائية للشرطة القضائية

وحجزت ذات المصالح (721) كلغ و (136) غرام من الكيف المعالج و(02) كغ من المريخوانة، (01) كلغ و (752) غرام من الكوكايين، (01) كلغ (922) غرام من الهيروين (371553) وحدة مصنفة كمخدر ما بين قرص مهلوس وكبسولة.