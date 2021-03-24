أوقفت عناصر وحدة شرطة الميترو، شخصين في قضيتين مختلفتين متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية لغرض الترويج، حسب ما أفاد بيان لأمن ولاية الجزائر.

وأشار البيان، إلى أن المشتبه الأول تم توقيفه خلال الفترة الصباحية، على مستوى محطة الترامواي حيث أنه أثناء عملية التلمس القانونية ضبط بحوزته على (26) قرصا من المؤثرات العقلية و(4360) دج عائدات الترويج، حيث تم وضعه تحت تصرف مصالح الأمن لحسين داي.

أما المشتبه الثاني تم توقيفه خلال الفترة المسائية، على مستوى محطة الترامواي، بعد إخضاعه لعملية التلمس القانونية، عثر بحوزته على (40) قرصا من المؤثرات العقلية، حيث تم وضعه هو الأخر تحت تصرف مصالح الأمن لحسين داي.